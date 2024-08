生きるための戦いを続ける選手のために…サンパウロが3日前の対戦相手に捧げるシャツを着用

試合中に突然倒れ込み病院に救急搬送されたナシオナル所属のウルグアイ人DFフアン・イスキエルドの回復を祈り、サンパウロがナシオナルとウルグアイをイメージしたデザインのシャツを着用して最新試合に臨んだ。25日、ブラジルの『グローボ・エスポルチ』などが報じた。22日にコパ・リベルタドーレス2024のラウンド16・セカンドレグが行われ、サンパウロ(ブラジル)とナシオナル(ウルグアイ)が対戦。ホームのサンパウロが2−0で勝利し、2戦合計2−0で準々決勝に進出した。

São Paulo entra em campo com camisa que deseja força a Izquierdo, jogador do Nacional-URU que teve uma arritmia cardíaca no jogo do meio de semana, pela Libertadores, e segue internado. pic.twitter.com/jOL6UH2lM7