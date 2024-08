LiSAが様々な「発明」に挑戦！ボートレース 2024 TVCMタイアップ曲「MAKE A MiRACLE」のMUSiC CLiPが公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■LiSAの様々な表情や、キュートな衣装も注目!

LiSAが、「MAKE A MiRACLE」のMUSiC CLiPをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

7月17日に配信された「MAKE A MiRACLE」は、作曲・編曲にLiSAのライブ時のバックバンドのギタリストとしてもお馴染みのPABLO a.k.a. WTF!?を迎えた疾走感溢れるロックチューン。

ボートレースが展開する2024年のTVCMシリーズ「ボートレース だれもが躍動するスポーツ」のタイアップソングで、8月21日に発売された22枚目シングル「ブラックボックス」にも収録されている。

ポップでレトロフューチャーな質感が印象的なMUSiC CLiPでは、LiSAが様々な発明に挑戦。未来は自分で作る=発明するもので、小さな力でも諦めなければ大きな奇跡を引き寄せる。そんな想いが込めれれている。LiSAの様々な表情や、キュートな衣装も注目だ。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

SINGLE「ブラックボックス」

2024.09.11 ON SALE

Blu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』

LiSA OFFICIAL SITE

http://www.lxixsxa.com/