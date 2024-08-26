¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎàÌäÂêÅÀá¤ò¼¡¡¹»ØÅ¦¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤ÏµÄ°÷¤ò¤ä¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£²£¶Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£¹·î£±£²Æü¹ð¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤ÏËÁÆ¬¡ÖÁíºÛÁª¤Ï¤Þ¤µ¤Ëà¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞá¤ÎÂÎ¼Á¤ÈÀ¯¼£¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ï¼¡¡¹¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¡Ù¡ØÅÞ²þ³×¤À¡Ù¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯°ì¿Í¡¢°ÂÇÜ¡¢¿û¡¢´ßÅÄ¤ÈÂ³¤¤¤¿£±£²Ç¯´Ö¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦Å¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÉÈ¶²ò¾Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ê¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ï¡Ë·ë¶É¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÎÎÂµ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁíºÛÁª¤ÎÏÀÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Î¸øÇ§¤ÎÀ§Èó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¾²Á¤ÏÁ´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Î¢¶âµÄ°÷¤ÏµÄ°÷¤ò¤ä¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£¸øÇ§¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤·¤Æ¹ñÀ¯¤ËÃ´¤¦»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÊÁªµó¶è¤Ë¡ËÂÐÎ©¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸øÇ§¡¢Èó¸øÇ§¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾®ÃÓ»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤¿¡£