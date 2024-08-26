MISIA、藤井フミヤ、美 少年ら出演「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」1ヶ月限定配信
7月6日、7日（日）に石川県産業展示館で開催した能登半島地震復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-」のライブ映像を、地震の発生から8ヶ月の節目となる9月1日より、1ヶ月の期間限定で配信することが決定した。
【画像】まさかのコラボも？ライブステージに出演するEXIT
同ライブは、地震で被災された人々を元気づけ、被災地の復興に貢献したいとの思いから開催。この目的に賛同した想いあるアーティストによる、特別なパフォーマンスを届ける。
開催の目的に沿いPEACEFUL PARK実行委員会が得る配信の利益は、「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付する。
Lemino、FANY、PIA LIVE STREAM、ローチケ LIVE STREAMING、Streaming＋などで配信される。
■販売期間：9/1（日）10:00〜 9/30（月）12:00
■視聴期間：9/1（日）10:00〜9/30（月）23:59
配信 7月6日、7月7日開催分
チケット 料金：各日単券5000円、2日セット券8500円
■出演者
＜7月6日＞
MISIA、藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、
Leola、Little Black Dress、GLAY、美 少年
＜7月7日＞
MISIA、久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、NARITA THOMAS SIMPSON、
EXIT、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Little Black Dress、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1
＜両日＞
MISIA、藤井フミヤ、久保田利伸、GLAY、氣志團、元ちとせ、Little Glee Monster、緑黄色社会、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Leola、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dress、美 少年、EXIT、FRUITS ZIPPER、JO1
【画像】まさかのコラボも？ライブステージに出演するEXIT
同ライブは、地震で被災された人々を元気づけ、被災地の復興に貢献したいとの思いから開催。この目的に賛同した想いあるアーティストによる、特別なパフォーマンスを届ける。
Lemino、FANY、PIA LIVE STREAM、ローチケ LIVE STREAMING、Streaming＋などで配信される。
■販売期間：9/1（日）10:00〜 9/30（月）12:00
■視聴期間：9/1（日）10:00〜9/30（月）23:59
配信 7月6日、7月7日開催分
チケット 料金：各日単券5000円、2日セット券8500円
■出演者
＜7月6日＞
MISIA、藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、
Leola、Little Black Dress、GLAY、美 少年
＜7月7日＞
MISIA、久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、NARITA THOMAS SIMPSON、
EXIT、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Little Black Dress、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1
＜両日＞
MISIA、藤井フミヤ、久保田利伸、GLAY、氣志團、元ちとせ、Little Glee Monster、緑黄色社会、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Leola、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dress、美 少年、EXIT、FRUITS ZIPPER、JO1