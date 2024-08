『2024年サンリオキャラクター大賞』で、28年ぶりのTOP2入りを果たしたサンリオの人気キャラクター、ポチャッコのデビュー35周年を記念して、セイコーとコラボした腕時計が登場! ポチャッコとお散歩気分(!?)の腕時計を紹介する。名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。ふわふわタウンのはずれ、うぐいす横丁生まれ。デビューは1989年とベテランのキャラクターだが、「ハッピーになりたい男子たち、V字回復を狙う」の略で、1980年代から1990年代に注目を浴びた男の子キャラクターで構成されるユニット「はぴだんぶい」のメンバーとしても活躍し、『2024年サンリオキャラクター大賞』では2位に輝き、見事V字回復を果たした。

紹介するコラボウォッチは、ミントグリーンの文字盤にメタルバンドを合わせて、大人かわいく仕上げたデザイン。12時にはポチャッコが大好きなバナナアイスのケーキ。キラキラと煌めくインデックスはにんじんをイメージ。7時(35分の位置)には35周年を記念した王冠が輝いている。時間を見るたびに、6時の位置にちょこんとお座りするポチャッコに癒されそう。裏蓋には投げキスしているポチャッコが描かれており、限定2000点で、1から2000のエディションナンバーが刻印される。文字盤はかわいいが、シンプルでオンオフ使えるメタルバンド。仕事でもプライベートでもシーンを選ばず活躍してくれそうだ。また35周年をお祝いする飾り付けやプレゼントが散りばめられた、おうち型の特製ボックスに収めてお届けされる。特製ボックスはそのまま飾っても、お部屋のかわいいインテリアにも活かせそう。V字回復を狙っている方にはラッキーアイテムになるかも(!?)しれないコラボウォッチ、お見逃しなく。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653510