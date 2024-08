ロコダスト6ことlocofrank × HAWAIIAN6 × dustboxが11月より、ツアー<THE LAST ANTHEMS>追加公演として、全10公演の<LAST ANTHEMS TOUR - Beyond ->を開催することが発表となった。ロコダスト6は、11年ぶりの3WAYスプリットアルバム『THE LAST ANTHEMS』(2024年4月発表)を引っ提げ、同月より6都市7会場をまわるレコ発ツアー<THE LAST ANTHEMS TOUR>を開催。5月29日のZepp DiverCityファイナルに加え、追加公演として6月14日に石川・金沢vanvanV4公演を実施した。その後は、3バンドともそれぞれの活動スタンスへ戻っていたが、ロコダスト6は水面下でライブハウスツアーの準備を進めていたことになる。

■<LAST ANTHEMS TOUR -Beyond->

11月02日 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE

11月03日 富山 SOUL POWER

11月05日 埼玉・越谷 EASY GOINGS

11月16日 大分 Bitts HALL

11月17日 愛媛・松山 WstudioRED

11月19日 兵庫・神戸 Harbor Studio

12月01日 北海道・札幌 COUNTER ACTION

12月03日 岩手・盛岡 CHANGE WAVE

12月04日 福島・郡山 HIP SHOT JAPAN

●TOUR FINAL

12月06日 神奈川・横浜 FAD



出演:dustbox、HAWAIIAN6、locofrank



▼チケット

前売り 4800円

一般発売:9月23日(月)10:00

【IKINONE先行】

8月27日(火)12:00〜9月3日(火)18:00

https://ikkinotdead.com/

【e+ プレオーダー】

9月6日(金)12:00〜9月12日(木)23:59



11月02日 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE11月03日 富山 SOUL POWER11月05日 埼玉・越谷 EASY GOINGS11月16日 大分 Bitts HALL11月17日 愛媛・松山 WstudioRED11月19日 兵庫・神戸 Harbor Studio12月01日 北海道・札幌 COUNTER ACTION12月03日 岩手・盛岡 CHANGE WAVE12月04日 福島・郡山 HIP SHOT JAPAN●TOUR FINAL12月06日 神奈川・横浜 FAD出演:dustbox、HAWAIIAN6、locofrank▼チケット前売り 4800円一般発売:9月23日(月)10:00【IKINONE先行】8月27日(火)12:00〜9月3日(火)18:00https://ikkinotdead.com/【e+ プレオーダー】9月6日(金)12:00〜9月12日(木)23:59

関連リンク

◆THE LAST ANTHEMS 特設サイト

◆HAWAIIAN6 オフィシャルサイト

◆dustbox オフィシャルサイト

◆locofrank オフィシャルサイト

◆THE LAST ANTHEMS 特設サイト◆HAWAIIAN6 オフィシャルサイト◆dustbox オフィシャルサイト◆locofrank オフィシャルサイト

<LAST ANTHEMS TOUR -Beyond->は11月2日の新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE公演を皮切りに、富山、埼玉、大分、愛媛、兵庫、北海道、岩手、福島、そして12月6日の神奈川・横浜 FAD公演でファイナルを迎える。これが本当のラストツアーになるとのことだ。チケットのIKINONE先行受付は8月27日12:00より。