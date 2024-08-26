¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷¥Ó¡¼¥×¤¯¤ó¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡ÛÍ¥¾¡Àï¤Ç3ÄúF¡Ä99¡óÄ¶¤¬ÊÖ´Ô
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷¥Ó¡¼¥×¤¯¤ó¥«¥Ã¥×¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î26Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈªÅÄÂÁ°ì¡Ê25¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ¥×¥é¥¹05¡¢Ã«Â¼°ìºÈ¡Ê45¡á»³¸ý¡Ë¤¬01¡¢ÃæÄÔ¿ò¿Í¡Ê47¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬02¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÊÖ´Ô·ç¾ì¡£È¯Çä³Û2²¯2823Ëü7600±ß¤ÎÌó99.3¡ó¤ËÅö¤¿¤ë2²¯2672Ëü7100±ß¤¬ÊÖ´Ô¤È¤Ê¤ê¡¢3Ï¢Ê£¤È³ÈÏ¢Ê£¤¬ÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÌøÆâ·ÉÂÀ¡Ê34¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¡È·Ã¤Þ¤ì¡É¤Î·è¤Þ¤ê¼ê¤Ç1Ãå¤È¤Ê¤êºòÇ¯9·î13Æü¤Î¤È¤³¤Ê¤á°ÊÍè¡¢ÄÌ»»3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£