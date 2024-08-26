¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬ÂçÎ³¤ÎÎÞ¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡Ê49¡Ë¤¬26Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¤ÎÊüÁ÷»þ´ÖÃæ¤Ë¡Öº£¼£¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡×¤ªÇÛ¤ê´ë²è¤òÆ±¶É¤ÎÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¤Ç¼Â»Ü¡£ÈÖÁÈÄ´¤Ù¤Ç534¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ÈÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤È1¥«·î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥À¥ó2¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÈÖÁÈ½ªÎ»¤ò¼ä¤·¤¬¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿VTR¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤Õ¤«¤ï¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£