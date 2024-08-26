»³ËÜÍ³¿¤¬»î¹çÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À° 28Æü¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¸å¡¢½é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ø
»³ËÜÍ³¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2024Ç¯8·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»àµå¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¸å¡¢½é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£¡¡
»³ËÜ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤¿¸å¡¢28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£ー¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅ¨ÃÏ¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º»±²¼¡Ë¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
◼︎»î¹ç¸å ¥É¥¸¥ãー¥º¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ
Q.»³ËÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Èà¤Ï¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º»±²¼¡Ë¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ã¥¯¤Ë3A¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤¯¡£
Èà¤Ï¿åÍËÆü¤Ë¥íー¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·îÍËÆü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¿åÍËÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¡£