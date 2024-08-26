¡Ö¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ã¤ÆÂç¤²¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×µÁÊì¤Î¿´¤Ê¤¤°ì¸À¤ËºÊ¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡ª¡ÚÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÃË¤Î»Ò Vol.42¡Û
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô³¤¸¶¤³¤¦¤á¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
É×¤Î¥è¥¦¥¹¥±¤Î´õË¾¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥æ¥¦¤Ï¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¶ì¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤ÎÇ®°Õ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¡£¤À¤¬¥è¥¦¥¹¥±¤ÏÃË¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤Î»Ò¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È²È¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥æ¥¦¤È¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌµ»ö½Ð»º¤·¤¿¥æ¥¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÍè¤¿¥è¥¦¥¹¥±¤¬¤Þ¤ÀÀÊÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍÍ»Ò¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»º¸å¤ÎÀ¸³è¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¥æ¥¦¤Ï¼«Âð¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¥è¥¦¥¹¥±¤«¤é¡¢¥æ¥¦¤¬»Ò¤É¤â¤ò¶ì¼ê¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÁÊì¤ÎºÅÂ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÄ¤¤º¢Äï¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥æ¥¦¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç»ä¤È¤¢¤Î»Ò¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
É×¤Î¥è¥¦¥¹¥±¤Î´õË¾¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥æ¥¦¤Ï¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¶ì¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤ÎÇ®°Õ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¡£¤À¤¬¥è¥¦¥¹¥±¤ÏÃË¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤Î»Ò¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È²È¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥æ¥¦¤È¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌµ»ö½Ð»º¤·¤¿¥æ¥¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÍè¤¿¥è¥¦¥¹¥±¤¬¤Þ¤ÀÀÊÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍÍ»Ò¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»º¸å¤ÎÀ¸³è¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¥æ¥¦¤Ï¼«Âð¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¥è¥¦¥¹¥±¤«¤é¡¢¥æ¥¦¤¬»Ò¤É¤â¤ò¶ì¼ê¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÁÊì¤ÎºÅÂ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÄ¤¤º¢Äï¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥æ¥¦¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç»ä¤È¤¢¤Î»Ò¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Âç¤²¤µ¤¹¤®¤ë¡©
¢£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡ª
¡Ö»ä¤È¤¢¤Î»Ò¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡×
¤½¤¦Ìä¤¦¤¿¥æ¥¦¤ËµÁÊì¤¬¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ã¤ÆÂç¤²¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÊÌ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¤»¤¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µÁÊì¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥æ¥¦¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡¡ÃËÃËÃË¤Ã¤Æ¡Ä¡¡¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£
¥æ¥¦¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä¡£
¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥æ¥¦¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(³¤¸¶¤³¤¦¤á)