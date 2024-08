「TIAD,オートグラフコレクション」は、2024年9月1日(日)から10月31日(木)の2ヶ月間限定で、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションアフタヌーンティーを、「The Lounge」で提供!

2024年5〜6月に好評だったピエール・エルメ・パリとのコラボレーションアフタヌーンティーが、2024年9〜10月に再び登場します。

TIAD,オートグラフコレクション「TIADピエール・エルメ・パリ コラボレーション アフタヌーンティー」

期間: 2024年9月1日(日)〜10月31日(木)

時間: 12:00〜14:00/15:00〜17:00

※2部制

※土・日・祝日はお席のご用意に限りがあります。事前にお問い合わせください。

料金: アフタヌーンティー \6,500(サービス料・消費税込)

※コーヒー・紅茶のフリードリンク付き

場所: 「The Lounge」 (TIAD3階)

初めての方はもちろん、春に楽しんだ方も、ピエール・エルメ・パリの珠玉のパティスリーが味わえる、期間限定の特別なアフタヌーンティーです。

「TIADピエール・エルメ・パリ コラボレーション アフタヌーンティー」メニュー

パティスリーピエール・エルメ・パリ

チーズケーキセレスト、プレジールシュクレ、タルトフィーヌアラベスク、マカロンアンフィニマンカラメル、マカロンアンフィニマンピスターシュ、ボンボンショコラモガドール、マドレーヌヴァニーユの7品

セイボリーTIAD

サーモンマリネキャビア添え、サツマイモとカボチャのオータムキッシュ、パストラミサンド、シャインマスカットと生ハムのヴェリーヌの4品

スコーンTIAD

スコーン2種

〈ドリンク〉

コーヒーや紅茶など20種類以上のお飲み物が楽しめます。

丹下貴絵セイボリー担当シェフのコメント

ピエール・エルメ・パリとの2回目のコラボレーションということもあり、さらに季節感を取り入れ、秋の魅力が存分に感じられるようにいたしました。久屋大通公園を臨むラウンジで、季節の移ろいを感じながら、ごゆっくりとお楽しみください。

秋の味覚が楽しめる、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションアフタヌーンティーは、2024年9月1日(日)から10月31日(木)までの2ヶ月間限定で、「TIAD,オートグラフコレクション」「The Lounge」で提供されます。

