24年秋「オクトーバーフェスト」芝公園・豊洲・神宮外苑の3会場で、計1ヵ月以上“毎日”開催

ビールの祭典「オクトーバーフェスト」が、2024年9月13日(金)から9月23日(月・祝)までの芝公園会場を皮切りに、豊洲、神宮外苑の3か所において、合計1ヵ月以上開催される。

ビールの祭典「オクトーバーフェスト」3会場で開催

オクトーバーフェストは、ドイツ・ミュンヘンで毎年開催される世界1のビールの祭典だ。2024年秋は、芝公園、豊洲、神宮外苑の3会場で開催。神宮外苑では、2005年以来19年ぶりの開催となる。

本場のビール「オクトーバーフェストビア」

会場には、ミュンヘンのオクトーバーフェストのために醸造された特別なビール「オクトーバーフェストビア」が来日。ドイツビール特有の甘みとコク、バランスの取れた苦味が魅力で、アルコール度数は通常のラガー系ビールよりやや高めとなっている。美しい金色のビールを味わえる、貴重な機会を楽しんで。

全会場を回って楽しむスタンプラリーも

また、芝公園・豊洲・神宮外苑、3会場の「オクトーバーフェスト」を周って楽しむスタンプラリーも実施。各会場のスタンプを集めると特別なプレゼントを手に入れることができる。



詳しいビールのラインナップなど、今後の情報を要チェックだ。

詳細

■オクトーバーフェスト2024 in 芝公園・御成門駅前

日程:2024年9月13日(金)〜9月23日(月・祝)

場所:都立芝公園4号地

住所:東京都港区芝公園3-2

営業時間:平日 16:00〜22:00、土日祝11:00〜22:00

(最終入場時間21:00/ラストオーダー21:30)

入場料:500円(オリジナルリユースカップ付き)



■オクトーバーフェスト2024 in アーバンドック ららぽーと豊洲

日程:2024年9月20日(金)〜10月14日(月・祝)

場所:アーバンドック ららぽーと豊洲 中庭シーサイドデッキ

住所:東京都江東区豊洲2-4-9

営業時間:平日15:00〜22:00、土日祝11:00〜22:00

(最終入場時間21:00/ラストオーダー21:30)

入場料:無料



■オクトーバーフェスト2024 in 神宮外苑

日程:2024年10月11日(金)〜10月31日(木)

場所:明治神宮外苑 総合球技場

住所:東京都新宿区霞ヶ丘町2-3

営業時間:初日 16:00〜21:30、その他全日 11:00〜21:30

(最終入場時間20:30/ラストオーダー21:00)

入場料:1,000円(限定デザインリユースカップ付き)

