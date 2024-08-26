£Ê£ÒÅì³¤

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡£Ê£Ò³Æ¼Ò¤Ï£²£¶Æü¡¢ÂæÉ÷£±£°¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¦¿·´´Àþ¤Î·×²è±¿µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ëÆüÄø¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£

¡¡ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Í½Êó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï£²£¹¡Á£³£±Æü¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï£²£¹¡Á£³£°Æü¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Ï£²£¸Æü°Ê¹ß¤Ë±¿µÙ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡£Ê£ÒÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£·¡Á£²£¸Æü¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÊ¿¾ïÄÌ¤ê¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££²£¹¡Á£³£±Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á´Àþ¤«°ìÉô¶è´Ö¤Ç·×²è±¿µÙ¤äÄ¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£

¡¡£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤È£Ê£Ò¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï£²£¹¡Á£³£°Æü¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Ï£²£¸Æü°Ê¹ß¤Ë·×²è±¿µÙ¤äÄ¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡°ìÊý¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ï¡¢£²£¸¡Á£²£¹Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³Æ¿·´´Àþ¤Ç±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£