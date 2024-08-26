¥â¡¼Ì¼¡£ËÌÀîè½±û¡¢ºÙ¶ÝÀÇÙ±ê¤ÎÎÅÍÜ¤«¤éÉüµ¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÙ¶ÝÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç24¤ÎËÌÀîè½±û¡Ê20¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¤è¤ê»Å»öÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¤Û¤Û¤ËÅö¤Æ¤Æ¡Ä¥â¡¼Ì¼¡£ËÌÀîè½±û¡¢ÎÅÍÜ¤«¤éÉüµ¢
¡¡ËÌÀî¤Ï¡ÖËÜÆü¤«¤é¤ª»Å»öÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£ºòÆü¤ÎÌë¡¢º£¤ÎÂÎÎÏ¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤ÆÊâ¤¯¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡¢¡¢¡¢¾Ð¡£¤¢¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òË»¤·¤¤ÃæÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤ÆÂè°ìÀ¼¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï16Æü¡¢ºÙ¶ÝÀÇÙ±ê¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢°Ê¹ß¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¤Û¤Û¤ËÅö¤Æ¤Æ¡Ä¥â¡¼Ì¼¡£ËÌÀîè½±û¡¢ÎÅÍÜ¤«¤éÉüµ¢
¡¡ËÌÀî¤Ï¡ÖËÜÆü¤«¤é¤ª»Å»öÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£ºòÆü¤ÎÌë¡¢º£¤ÎÂÎÎÏ¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤ÆÊâ¤¯¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡¢¡¢¡¢¾Ð¡£¤¢¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òË»¤·¤¤ÃæÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤ÆÂè°ìÀ¼¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï16Æü¡¢ºÙ¶ÝÀÇÙ±ê¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢°Ê¹ß¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£