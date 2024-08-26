¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¹¤á¤ë¡ÖJ-FLEC¡×¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡¡½ÐÄ¥¼ø¶È¤Ê¤É¤â
À¯ÉÜ¤ÈÌ±´Ö¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿J-FLEC¡á¡Ö¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡×¤¬26Æü¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥«¥ó¥±¥¤¤¢¤ë¡ª¡×
J-FLEC¤Ï¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æº£Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤µ¤ì¡¢26Æü¤«¤éÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ä¶µ°é»ñ¶â¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤Î¤Û¤«¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ»º·ÁÀ®¡¢±¿ÍÑ¤Ê¤É¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤ÊÁêÃÌ¤òÌµÎÁ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ä£¡¡°æÆ£±Ñ¼ùÄ¹´±
¡ÖÁ´¹ñÌ±¤ÎÊý¡¹¤Ë´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£º¾µ½¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×