イ・ジェウク、埼玉で日本ファンと再会！ONE OK ROCKの楽曲カバーも「忘れられない思い出」

イ・ジェウクが日本でファンミーティングを成功裏に終えた。彼は25日、埼玉・大宮ソニックシティにて「2024 LEE JAE WOOK FANMEETING IN JAPAN 'log in'」を開催した。約9ヶ月ぶりに日本のファンに会った彼はファン・チヨルの「Learn to love」でファンミーティングの幕を開け、客席を埋め尽くしたファンは歓呼した。彼は、変わらず自身を待っていてくれたファンに感謝の気持ちを伝えた。

続く「HAPPY SUMMER MOMENT」のコーナーでは、夏に関連した食べ物や思い出について話した。それだけでなく、彼はファンが参加できるコーナーを設け、ファンにより一層近づいた。「だからイ・ジェウクです」「LOG IN QUIZ」など、多彩なコーナーを通じて、本人の私物を含め、真心のこもったプレゼントを渡した。さらにHYUKOHの「Gondry」、Dogyuの「Don't Tell Me It Wasn't Love」、PSY(サイ)の「Refuge」など、コンサートを連想させるセットリストと優れたライブステージでファンを魅了した。ファン一人ひとりと目を合わせて挨拶した彼は、アンコールの要請に応え、ONE OK ROCKの「Wasted Nights」を熱唱し、ファンミーティングを終えた。約2時間にわたって行われたファンミーティングで、率直なトークと完成度の高いステージでファンへの愛を表した彼は、ハイタッチイベントを行い、最後まで濃い余韻を残した。日本ファンミーティングを成功させた彼は、所属事務所のLog Studioを通じて「ファンの皆様に心より感謝する。おかげで忘れられない思い出を作ることができ、幸せだった」とし「ファンの皆様の気持ちに応えるため、一生懸命に準備したけれど、楽しんでくれていることを願う。暑い中、健康に気をつけて、またすぐに会おう。もう一度感謝し、愛していると伝えたい」と語った。イ・ジェウクは9月28日、ソウル・ミョンファライブホールにて「2024 LEE JAE WOOK FANMEETING IN SEOUL 'log in'」を開催する。