¤³¤ÎÊú¤Êý¤Ê¤é¿®¤¸¤ÆOK¡£ÃËÀ¤Î¥Ï¥°¤Ç¡ÖËÜÌ¿ÅÙ¡×¤òÃÎ¤ëÊýË¡
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÌ¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥Ï¥°¤Î»ÅÊý¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡ÖËÜÌ¿ÅÙ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¤À¤ó¤À¤óÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯
Í·¤Ó¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ï¥°¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÃ»»þ´Ö¤ÇÅ¬Åö¤Ê¥Ï¥°¤ò¤·¤¬¤Á¡£
°ìÊý¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ø¤Î¥Ï¥°¤Ï¿¿µÕ¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¾å¡¢¡Ö¹¥¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤à¤¿¤á¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ï¥°¤ÎÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃÆÍÁ³¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤µ¤ì¤ë
ÆÍÁ³¸å¤í¤«¤é¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Èà¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¥Ï¥°¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ã´é¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤
¥Ï¥°¤ò¤·¤¿»þ¡¢¼«Á³¤ÈÃËÀ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤½÷À¤È¤Î¥Ï¥°¤ÏÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÁá¤¯ºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ï·ù¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢´é¤òÎ¥¤¹¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤¬Áê¼ê¤À¤È¡ÖÌ©Ãå¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤ÏËË¤ÈËË¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤«¤é´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ã½÷À¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë
¥Ï¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð½÷À¤ÎÆ¬¤ò¤½¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤¬¤½¤ì¡£
¤½¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ï¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤·¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿®ÍÑ¤·¤ÆOK¤Ç¤¹¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÌ¿¤Ç¤¹¡£
🌼°ã¤¤¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Ï¥°¡×¤È¡Ö¥À¥á¥Ï¥°¡×¤òÅ°ÄìÈæ³Ó