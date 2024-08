「King Gnu」の常田大希(32)が主宰する音楽プロジェクト「MILLENNIUM PARADE」の公式Xは26日、今年11月に予定していた世界ツアーを全公演中止すると発表した。

公式Xでは書面が投稿され、「2024年11月2日(土)より開催を予定しておりました『MILLENNIUM PARADE "WHO AND HOW TOUR 2024』を、この度全公演中止とさせていただくことになりました」と発表。

世界9都市を巡るツアーを予定していたが、「準備を進めていく中、MILLENNIUM PARADEとして 目指す演出ならびにクオリティーを全公演で再現できないことが判明し、諸般の事情を鑑みて アーティストとスタッフで協議を重ねた結果、全公演を中止せざるを得ないという判断に至りました」と中止に至った経緯を記載した。

「何卒ご理解いただけますと幸いです。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。公演中止に伴う公演チケット払い戻しの詳細につきましては、公式ホームページにてご確認いただけますようお願いいたします」とし、「本公演を楽しみにしていただいておりました皆様には、重ねてお詫び申し上げます。これからも『MILLENNIUM PARADE』をよろしくお願いいたします」と結んだ。

MILLENNIUM PARADEは常田をはじめミュージシャンやアートディレクターらによる音楽プロジェクトとして、19年に結成。21年大みそかには「millennium parade×Belle(中村佳穂)」としてNHK紅白歌合戦にも出場した。今年5月には大手レーベル、米エピック・レコードと英RCAと契約。シングル「GOLDENWEEK」を発表していた。