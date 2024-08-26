¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡ÛÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡¡²ÖÂ«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡ÖÎÞ½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡¡¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÇò·ìµåÄã²¼¡¡¹¢ÉÔÄ´¡×
Æý¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¸½ºß¤Î¾õ¶·¡¢¿´¶¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡ÛÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡¡²ÖÂ«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡ÖÎÞ½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡¡¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÇò·ìµåÄã²¼¡¡¹¢ÉÔÄ´¡×
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÂÎÄ´¤Ï¡¡Ç®¤Ê¤·¡£¿©Íß²¢À¹¡£¤Ç¤â¡¢Çò·ìµåÄã²¼¡¡¹¢ÉÔÄ´¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö2020Ç¯¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»õ²Ê°å±¡¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤È¤Æ¤â¿´¤¢¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤À¤«¤é¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤â¤¦4Ç¯¤âÄÌ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î³§ÍÍ¤â¡¡¤¤¤Ä¤â¥¢¥Ã¥¿¥«¥¯¥Æ¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ü»õ¤¬°ìËÜÃî»õ¤¬¤¢¤ê¡¢Èï¤»¤Æ¤¤¤¿»õ¤ò²õ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¡»õ·Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤³¤¬¡¢¸ýÆâ±ê¤¬½ÐÍè¤Æ¡¡Ãæ¡¹¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¡Ø6·î¡ÙÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¸ýÆâ±ê¤¬¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¡·ë¶É¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢´û¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¡·ò¹¯ÂÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¾¡¼ê¤Ë¼£¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÈ±Ö¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¡½ý¤¹¤é¼£¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¤·¤¤»õ¤¬Æþ¤ëÆü¤Ç¤·¤¿¡£±ü»õ¤¬¡¢Ãî»õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÜÆü±ü»õ´°Î»Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢»ä¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¡¢Çò·ìµå¤¬²¼¤ê¡¢¹¢ÉÔÄ´¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢»õ·Ô¤ËËã¿ì¤Î¿Ë¤ò»É¤¹¤È¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¡¢ÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢Ëã¿ì¤Ê¤·¤Ç¡¡¤ä¤ë»ö¤Ë¤·¤Æ¡¡ÉáÄÌËã¿ì»È¤¦¤È¤³¤í¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÄË¤¤ÄË¤¤¡¡É÷Åö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ß¤ë¤«¤é¡¡²æËý²æËý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆËã¿ì¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¡Ìµ»ö»õ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¡´°À®¡Á¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¥ß¤¿¤è¡Á¡¡¤Þ¤Ã¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤ê²¿¤«¤Ïµ¯¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»õ²Ê°å±¡¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤ª²Ö¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÎÞ½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢´¶·ã¤·¤ÆÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ÇÁ´¤Æ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¡£¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥â¥Î¿©¤Ù¤Æ¡¡Í§Ã£¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡¡¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¿Ê¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤µ¡£¡£¡×¡ÖÉã¿Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¡£¡¡¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÇúÃÆÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é81Ç¯´ÖÀ¸¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡Öº£Æü¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤æ¤¯¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û