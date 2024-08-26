¡ÚÂ®Êó¡ÛÅì³¤4¸©¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÍ½Â¬¾ðÊó¡¡¤¢¤¹¸áÁ°¡¡µ¤¾ÝÄ£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï27Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷10¹æ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÉ÷¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï27Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤ÏÂæÉ÷¤¬±ó¤¶¤«¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢±«ÎÌ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÉ÷10¹æ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÉ÷¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï27Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤ÏÂæÉ÷¤¬±ó¤¶¤«¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢±«ÎÌ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£