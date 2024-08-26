²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¡×¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÂçÀé°¬³Ú¤ò½ª¤¨¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
½÷Í¥²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê72¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×ÂçÀé½©³Ú¤ò½ª¤¨¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï4·î30Æü¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¸ø±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÆÌÚ¤Ï¡ÖË¨²»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿...¡×¤È¶¦±é¼Ô¤é¤¬¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Öµ¢¤ë¤Î¤â¼ä¤·¤¤¤·¡¢»Ä¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤¤¡¢¡¢¼¡¤ÎÆü¡×¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ»ö´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡õ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æµ¢¹ñ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÅÚ»ºÏÃ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ç¤â¡Øµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£