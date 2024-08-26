¥êー¥°Àï»Ä¤ê10»î¹ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Æ°¾º³Ê¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡×V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡¡»³¸ýFC¤ËÀËÇÔ
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¤«¤±¤Æ¡¢24Æü¥Ûー¥à¤Ç¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥°Àï¤ÎºÆ³«¸å¡¢4»î¹çÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¡£J1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡ÅÀ3¤¬¤Û¤·¤¤»³¸ý¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¡£
Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾14Ê¬¡¢½©Ìî¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¢¥ó¥Þ¤¬¶¥¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡£
¼«¿È3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´ー¥ë¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡¢Á°È¾¤ò1ÅÀ¥êー¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¸åÈ¾¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢10Ê¬´Ö¤Ç2¼ºÅÀ¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÏV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÎÁ°¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê ²¼Ê¿´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¸åÈ¾¤ÎÆþ¤ê¤Ï²æ¡¹¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Æ°¾º³Ê¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤¿Á°¸þ¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ºÇ¿·¤Î½ç°ÌÉ½¤Ç¤¹¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Î3°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ó°Ì¤ÎÀ¶¿å¤È2°Ì¤Î²£ÉÍFC¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¾¡ÅÀº¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö9¡×¤È¡Ö8¡×¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¤Ë¾¡¤Ã¤¿»³¸ý¤¬5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥°Àï¤Ï»Ä¤ê10»î¹ç¤Ç¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëJ2Í¥¾¡¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼¡Àá¤â¥Ûー¥àÀï¡£31Æü¤ËÆÊÌÚSC¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤¹¡£