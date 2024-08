asmi『FLASH THE FIRST TAKE』に登場！「ラヴィウス」「UTAGE」をパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「UTAGE」には、Rin音、クボタカイ、A夏目、ICARUS、キズナも登場!

asmiが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』で、「ラヴィウス」と「UTAGE」の2曲をパフォーマンス。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

今回公開された楽曲はともに5月にリリースされたメジャー1stアルバム『リボン』に収録された楽曲で「ラヴィウス」はいくら追いかけても届かないが、それでも諦めない恋心をアップテンポなビートに乗せて歌う楽曲。

そして「UTAGE」では、Rin音、クボタカイ、A夏目、ICARUS、キズナも登場。FLASHだけのオリジナルバージョンとなったアレンジから始まり、マイクリレーでのパフォーマンスを披露している。

また、新曲「あっくん」のリリースが8月28日に決定した。なお、asmiは9月からアコースティックライブツアー『asmi special acoustic live tour 2024「Twilight」』を開催する。

リリース情報

2024.08.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「あっくん」

