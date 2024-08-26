¡Ú´í¸±¡Ûº¸ÀÞ¤·¤¿¼Ö¤Ë¼«Å¾¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö±ÇÁü¡¡¡È¼ÒÍÑ¼Ö¡É¤Ç»ö¸Î¡©¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¤«¡¡Ì¾¸Å²°»Ô
½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Æ»Ï©¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸ÀÞ¤¹¤ë¼Ö¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë´í¸±¤Ê»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¼ÖÎó¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²º¸ÀÞ¤¹¤ë¼Ö¡£
¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¼Ö¤Ï¤½¤Ð¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢º¸ÀÞ¤ÎºÝ¤Ë´¬¤¹þ¤ß¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¸å¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Ç³°¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤¬¤³¤í¤³¤í¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤Ï¡¢¹ñÆ»¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¸©Æ»¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ï©ÃÏ¤òÄÌ¤ê¹ñÆ»¤Ø½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼Ö¤Ï¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¼ï¤È¤ß¤é¤ì¡¢±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¸½¾ì¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ç»ö¸Î¸å¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´í¸±¤Ê»ö¸Î¡£
±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£