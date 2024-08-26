¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¡¡30Æü¤´¤í¤ËÂçÊ¬¸©Æâ¤ËºÇÀÜ¶á¤Î¸«¹þ¤ß¡¡28Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¶õ¤ÎÊØ¤Ë·ç¹Ò¤Î²ÄÇ½À
ÂæÉ÷10¹æ¿ÊÏ©¿Þ
¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ï¡¢30Æü¤´¤í¤ËÂçÊ¬¸©Æâ¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
26Æü¸á¸å6»þ»þÅÀ¤ÎÃæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï980¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ëÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¡Ê26Æü¡Ë
³¤¾å¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«27Æü¤ÎÌë¤«¤é¤ÏÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¶õ¹Á
28Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂçÊ¬¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤ÎÊØ¤Ë·ç¹Ò¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£