¡ÚÂæÉ÷²òÀâ¡ÛÂæÉ÷10¹æ¤Ï¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇÀÜ¶á¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Æ°¤¤¬ÃÙ¤¯±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À
º£¸å¤ÎÂæÉ÷¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»ÎÂç¿¹Ëã°Ê¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷²òÀâ¡ÛÂæÉ÷10¹æ¤Ï¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇÀÜ¶á¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Æ°¤¤¬ÃÙ¤¯±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À
º£²ó¤ÎÂæÉ÷¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç¸©Æâ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢Æ°¤¤¬ÃÙ¤¯¡¢±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÉÕ¶á¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷¤Ï³¤ÌÌ¿å²¹¤¬26.5ÅÙ°Ê¾å¤ÇÈ¯Ã£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£¤ÎÆî¤Ç¤Ï30ÅÙ°Ê¾å¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¿ÊÏ©¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢È¯Ã£¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç¸©Æâ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ê¤àÂ®ÅÙ¤ÏÈæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¡¢Î®¤ì¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¤äÇÈ¤Î±Æ¶Á¤âÄ¹¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤Î½ê¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ØºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤Ï¶âÍËÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤«¤é·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Áá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£