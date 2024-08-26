Î©·ûÂåÉ½ÁªÀâÌÀ²ñ¤Ë7¿Ø±Ä¤¬½ÐÀÊ¡¡ÅöÁª1²ó¤ÎµÈÅÄÀ²Èþ»á¤Î¿Ø±Ä¤â
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï26Æü¡¢ÅÞÂåÉ½Áª¡Ê9·î7Æü¹ð¼¨¡¢23ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ø¤Î»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤òÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¿¦¤ÎÀô·òÂÀÂåÉ½(50)¤äÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½(60)¡¢Î©¸õÊä¤Ë¸þ¤±Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤ëÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡Ê67¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÅöÁª1²ó¤ÎµÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷(52)¤Ê¤É7¿Ø±Ä¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿Ø±Ä¤Ï¡¢¹¾ÅÄ·û»Ê¸µÂåÉ½Âå¹Ô¡Ê68¡Ë¡¢ÇÏÊ¥À¡É×¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¡Ê64¡Ë¡£»Ä¤ë1¿Ø±Ä¤Ï¡¢¿ûÄ¾¿Í¸µ¼óÁê¡Ê77¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÅÞÆâ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¸¦µæ²ñ¡×¡ÊÌó15¿Í¡Ë¤Ç¡¢Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþÂåÉ½Âå¹Ô¡Ê57¡Ë¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Î©¸õÊä¤Ë¤Ï20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤¬É¬Í×¡£Î©·û¤Ë¤Ï½°»²£±£³£¶¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë7¿Ø±ÄÁ´¤Æ¤ÏÎ©¸õÊä¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³Æ¿Ø±Ä¤Î¤¦¤ÁÎ©¸õÊä¤ò¤¹¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï»ÞÌî»á¤Î¤ß¡£ÌîÅÄ»á¤Ïº£½µÃæ¤ÎÉ½ÌÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¡£»Ä¤ëÀô»á¤é¤Ï¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¡¢Î©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò¤á¤°¤ë³Æ¿Ø±Ä¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½Áªµ¬Â§¾å¡¢ºÇÄ¹¤Î17Æü´Ö¤ÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ²ñ¤ä³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤òÁ´¹ñ11¥«½ê¤Ç³«¤¯ÆüÄø°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹ð¼¨Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤ÇÆ¤ÏÀ²ñ¤ò³«¤¯¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸©¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ò²ó¤ë¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÅÞËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä½÷ÀµÄ°÷¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤é¤È¤Î²ñ¹ç¤â³«¤¯Í½Äê¡£¡ÊÂçµ×ÊÝµ®Íµ¡Ë
¢£Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿Ø±Ä°ìÍ÷
¡Ê¢¨´Ý¿ô»ú¤ÏÅöÁª²ó¿ô¡£ÅöÁª²ó¿ô½ç¡Ë
»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡Ê60¡Ë?
ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡Ê67¡Ë?
Àô·òÂÀÂåÉ½¡Ê50¡Ë?
¹¾ÅÄ·û»Ê¸µÂåÉ½Âå¹Ô¡Ê68¡Ë?
ÇÏÊ¥À¡É×¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¡Ê64¡Ë?
µÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷¡Ê52¡Ë?
¢¨1¿Ø±Ä¤ÏÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¾Â¼ÃÒÆàÈþÂåÉ½Âå¹Ô¡Ê57¡Ë?¤ò¿ä¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£