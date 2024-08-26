°æ¾å¾°Ìï¡¡Ä©Àï¼Ô¿Ø±Ä¤¬ÉÔÅ¨Í½¹ð¡Ö¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ÏÀäÄº´ü¡£¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£×£Â£ÏÆ±µé£²°Ì£Ô£Ê¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê£³£·¡á¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈËÉ±ÒÀï¡Ê£¹·î£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Ä©Àï¼Ô¿Ø±Ä¤¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼í¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ó¡×¤Ï¡Ö¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÎ×¤à¡×¤ÈÊóÆ»¡£Ä©Àï¼Ô¤¬£³ÀïÏ¢Â³¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç´äº´Î¼Í¤¤òÇË¤Ã¤Æ£É£Â£Æ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤òÁê¼ê¤ËÌµÇÔ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ò¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥®¥Ü¥ó¥º»á¤¬¡Ö£Ô£Ê¤Ï¡Ê°æ¾å¤Î¡ËÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤ÇÈó¾ï¤ËÌ¾¹â¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢ÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÈà¡Ê¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ë¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¶¯µ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥®¥Ü¥ó¥º»á¤Ï¡Ö£Ô£Ê¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¶¯¤¤ÃË¤À¡£Èà¤Ï°æ¾å¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ°æ¾å¤ÎÆ°¤¤òÆß¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔÅ¨¤ËÍ½¹ð¡£ÂÇÅÝ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£