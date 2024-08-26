石原夏織、2ndライブツアーライブBlu-ray発売決定
▲きゃにめ版 ジャケット
石原夏織が11月20日に、ライブBlu-ray『石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-』を発売することが決定した。
2024年7月7日になかのZEROにて開催された、＜石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-＞が待望の映像化。映像特典には大阪・愛知・神奈川公演も含むライブの裏側を撮影したメイキング映像が収録となる。
さらに、ライブBlu-ray発売を記念した早期予約キャンペーンもスタート。9月30日までに、全国アニメイト(通販含む）、きゃにめ、ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)で商品を予約した人に、ツアーの大阪公演・愛知公演・神奈川公演の日替わり曲計6曲の本番映像を収録した特典DVDをプレゼントすることが決定した。
▲通常版 ジャケット
ライブBlu-ray『石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-』
【きゃにめ版】
https://canime.jp/product/SCXP000000178/
品番:SCXP.00178/価格:12,500円(税込)
・特典内容
映像特典「Making of 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-」
フォトブックレット封入(全形態共通)
LIVE CD付属
スペシャルボックス仕様
複製直筆コメント入りポストカード封入
Calm Magic仕様 アクリルスタンドキーホルダー2種類付属
【特装版】
lnk.to/PCXP.51097
品番:PCXP.51097/価格:11,000円(税込)
・特典内容
映像特典「Making of 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-」
フォトブックレット封入(全形態共通)
LIVE CD付属
スペシャルボックス仕様
複製直筆コメント入りポストカード封入
【通常版】
lnk.to/PCXP.51098
品番:PCXP.51098/価格:8,800円(税込)
・特典内容
映像特典「Making of 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-」
フォトブックレット封入（全形態共通）
【収録内容】
石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-
2024年7月7日(日) なかのZERO 大ホール
OPENING
M-01.Harmonia
M-02.Paraglider
M-03.キラリアット
MC
M-04.You & I
M-05.Face to Face
M-06.recipe
M-07.ILLUSION
M-08.Sugar Planets
幕間映像
M-09.恋の匂い
M10.Plastic Smile (symphonic ver.)
M11.To My Dear
MC
M12.Blooming Flower
M13.虹のソルフェージュ
Dancer & Band introduction
M14.夜とワンダーランド
M15.プルケリマを朝に
M16.Twinkle Ticking
MC
M17.Gift
EN1.CREATION×CREATION
MC
EN2.マジックマーチ
EN3.Starcast
関連リンク
◆石原夏織 オフィシャルX
◆石原夏織 オフィシャルInstagram
◆石原夏織 オフィシャルYouTubeチャンネル