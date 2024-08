石原夏織が11月20日に、ライブBlu-ray『石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-』を発売することが決定した。2024年7月7日になかのZEROにて開催された、<石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic->が待望の映像化。映像特典には大阪・愛知・神奈川公演も含むライブの裏側を撮影したメイキング映像が収録となる。

ライブBlu-ray『石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-』



発売日:11月20日(水)【きゃにめ版】https://canime.jp/product/SCXP000000178/品番:SCXP.00178/価格:12,500円(税込)・特典内容映像特典「Making of 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-」フォトブックレット封入(全形態共通)LIVE CD付属スペシャルボックス仕様複製直筆コメント入りポストカード封入Calm Magic仕様 アクリルスタンドキーホルダー2種類付属【特装版】lnk.to/PCXP.51097品番:PCXP.51097/価格:11,000円(税込)・特典内容映像特典「Making of 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-」フォトブックレット封入(全形態共通)LIVE CD付属スペシャルボックス仕様複製直筆コメント入りポストカード封入【通常版】lnk.to/PCXP.51098品番:PCXP.51098/価格:8,800円(税込)・特典内容映像特典「Making of 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-」フォトブックレット封入(全形態共通)【収録内容】石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic-2024年7月7日(日) なかのZERO 大ホールOPENINGM-01.HarmoniaM-02.ParagliderM-03.キラリアットMCM-04.You & IM-05.Face to FaceM-06.recipeM-07.ILLUSIONM-08.Sugar Planets幕間映像M-09.恋の匂いM10.Plastic Smile (symphonic ver.)M11.To My DearMCM12.Blooming FlowerM13.虹のソルフェージュDancer & Band introductionM14.夜とワンダーランドM15.プルケリマを朝にM16.Twinkle TickingMCM17.GiftEN1.CREATION×CREATIONMCEN2.マジックマーチEN3.Starcast