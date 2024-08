公益社団法人 北海道観光機構は、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される北海道日本ハムファイターズの試合観戦ペアチケットや、ファイターズグッズ(タンブラー)が当たるキャンペーンを2024年9月4日(水)まで開催中です。

北海道観光機構「プレゼントキャンペーン」

公益社団法人 北海道観光機構は、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される北海道日本ハムファイターズの試合観戦ペアチケットや、ファイターズグッズ(タンブラー)が当たるキャンペーンを2024年9月4日(水)まで開催中。

応募はHOKKAIDO LOVE!LINE公式アカウントを登録するだけで完了します。

■キャンペーン期間

2024年8月9日(金)〜9月4日(水)24:00まで

■参加手順

(1)HOKKAIDO LOVE!LINE公式アカウント(下記)に登録

https://lin.ee/WDAkW29

(2)リッチメニューに表示中のプレゼントキャンペーンをタップ

(3)必要情報を打ち込み応募完了

応募の際のご注意点

◇「観戦ペアチケット」は電子チケットとなります。

応募期間終了後、厳正なる抽選を経て速やかに応募フォームにご入力されたメールアドレスにチケット情報を送付します。

◇「観戦ペアチケット」の希望日は選べます。

応募フォームより入力ください。

◇「ファイターズグッズ」については、応募期間終了後、厳正なる抽選を経て速やかに応募フォームに記入されたご住所に送付します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日ハム観戦ペアチケットなど当たる!北海道観光機構「プレゼントキャンペーン」 appeared first on Dtimes.