次世代エイジングケア！サンシナジー「リポソーマル グルタチオン」

サンシナジーはクイックシルバー・サイエンティフィック社の酵母由来の天然グルタチオンを配合したリポソームサプリメント「リポソーマル グルタチオン」のセット販売キャンペーンを、QSS AND QUINTON SHOP公式LINE登録者向けに、2024年8月26日〜9月30日までの期間限定で実施中。

本キャンペーンでは、感染症対策や夏の厳しい暑さに晒された体をサポートするため、パンデミック以来出荷数が33倍に拡大したクイックシルバー・サイエンティフィック社の主力商品である、天然グルタチオンを配合したノンケミカル処方の「リポソーマル グルタチオン」と、この夏おすすめのアイテムをセットにし、最大20%OFFで提供するお得なキャンペーンです。

■リポソーマルサプリメントとは

リポソームとは、口から摂取しても吸収されにくく、すぐに排泄されてしまいがちな栄養素を、高速で体の隅々まで届けるためのナノサイズのオイル(リン脂質)のカプセルです。

従来、口からの摂取では胃の分解作用によって成分の吸収が大幅に制限されていました。

リポソームは体内への吸収を妨げる消化酵素から成分を保護し細胞まで届ける役割を担います。

通院が必要なうえに、高額で精神的にも肉体的にも負担を伴う点滴に代わる次世代のエイジングケア(※1)として人気を集めています。

※1 年齢に応じたハリ、艶、潤いのお手入れのこと

■キャンペーン概要

開催期間 :2024年8月26日〜9月30日

対象 :QSS AND QUINTON SHOPの公式LINEお友達登録者

参加方法 :●新規登録の方:

URL(https://page.line.me/135quhya?openQrModal=true)

または二次元コードから追加し、クーポンをゲット。

●既存登録済の方:LINEにて通知

セット内容:1.「リポソーマル グルタチオン」+「ナノ乳化D3K2」

価格:31,800円→25,440円(20%割引適用)

2.「リポソーマル グルタチオン」+「キントン ダーモアクション」

価格:25,900円→22,015円(15%割引適用)

3.「リポソーマル グルタチオン」+「キントン アイソトニック」

価格:29,990円→25,790円(14%割引適用)

■クイックシルバー・サイエンティフィック社のリポソーム製品の特徴

クイックシルバー・サイエンティフィック社が開発したリポソームおよび乳化技術を改良したQuicksilver Delivery Systems(R)は、入手可能な最高品質の天然由来の原材料のみから製造された極小サイズの安定した粒子です。

世界特許を取得しているリポソーム技術で20nm〜100nmの間でそれぞれの成分が最も吸収されやすい大きさになっています。

優れた吸収率を持つ設計に加えて、これらのリポソームやナノ乳化粒子は、粘膜からの吸収性を高め、栄養素を細胞に効率的に届けるサポートをします。

また、液体タイプのリポソーム製品独特のにごりや、飲みにくさ、においもありません。

品質にこだわった設計で透明で、飲みやすく、独特のにおいがないのが特徴です。

リポソーム

■『リポソーマル グルタチオン』

グルタチオンは人間の体内で生成される成分で、体のダメージをケアする役割を果たし、健康な身体づくりに欠かせない物質です。

グルタチオンの生成量は年齢を重ねてゆく毎に少しずつ減少していきます。

そのため、外部から定期的に補充することでハリ、つや、潤いのある美しい肌と健康な体を保つ事ができます。

美容医療の分野においてグルタチオンはエイジングケアを目的とした点滴治療の成分として注目されており、別名『白玉点滴』『IU点滴』『シンデレラ点滴』とも呼ばれ近年一躍有名になりました。

クイックシルバー・サイエンティフィック社のリポソーマル グルタチオンは、高品質の天然酵母由来の成分を原料とし、細胞に到達するのに理想的な大きさである70ナノメートルという非常に吸収力に優れた小さな粒子サイズのリポソームです。

これまで一般的なリポソーム製品は、硫黄の匂いが強く、味も苦いため、飲みにくいとされていました。

リポソームのリーディングカンパニーであるクイックシルバーサイエンティフィック社製リポソームは世界に誇る高い製造技術で、爽やかなレモン風味で飲みやすく、においも気になりません。

そのため日常生活に取り入れやすく、定期的な補充によって、ハリ、つや、潤いのある美しいお肌と健康な体を維持するためのサポートをします。

■商品の概要

価格 :18,000円(税込)

内容量 :50ml

原材料 :天然グルタチオン(酵母由来)、グリセリン、エタノール、レシチン、ビタミンE、香料

賞味期限 :未開封2年間(開封後1か月)

保存方法 :冷蔵保存

原産国 :アメリカ合衆国

推奨使用方法:1日2プッシュ(空腹時)を目安に舌下投与し30秒間待ってから飲み込みます。

口腔粘膜から成分が素早く吸収されます。

リポソーマル グルタチオン

『ナノ乳化D3K2』

紫外線を浴びることで生成されるビタミンDは、日本人に不足しがちな栄養素の1つと言われています。

その働きを助けるビタミンKを同時に摂取することが出来るナノ乳化D3K2は、ビタミンDとビタミンKのリポソーム化に成功し非常に高い吸収率を実現しています。

ビタミンDは丈夫な骨の形成に欠かせない栄養素です。

1日の摂取目安量である2プッシュで、2500IUの高濃度ビタミンDを摂取できます。

■商品の概要

価格 :12,800円(税込)

内容量 :50ml

原材料 :レシチン、ビタミンD3、ビタミンK2、ホスファチジルコリン、グリセリン、エタノール、ビタミンE

(酸化防止剤)、天然シトラスオイル(香料)

賞味期限 :未開封2年間(開封後1か月)

保存方法 :常温保存(気温の高い時期は、開封後の冷蔵保存をお勧めします)

原産国 :アメリカ合衆国

推奨使用方法:1日2プッシュ(空腹時)を目安に舌下投与し30秒間待ってから飲み込みます。

口腔粘膜から成分が素早く吸収されます。

〈※どちらの商品も医薬品ではありません。健康補助食品(サプリメント)です。〉

ナノ乳化D3K2

■クイックシルバー・サイエンティフィック社

クリストファー・シェード博士によって創立された重金属検査からリポソーマルサプリメントの研究開発と製造販売まで一貫して行う企業。

シェード博士は水銀検査に世界特許を取得する重金属治療の第一人者でありこの分野に於ける先駆者的存在。

同社が開発した独自のリポソーマルサプリメントによる栄養送達システムは安全と高品質を追求する世界中のユーザーに支持されています。

『針のない世界へ』というフレーズで点滴治療に代わる新しい安全なソリューションを開発し、現在では、天然グルタチオン由来製品「リポソーマル グルタチオン」を中心にアメリカやヨーロッパだけではなく日本でも医療機関を中心に人気が高まっています。

■『キントン アイソトニック』

スペイン沖のごく限られた海域からのみ採取される海水を原料とした78種類のミネラルを含有する新しいタイプのミネラルウォーターです。

人体の70%は海水と近似した水と言われていますが、“キントン”は海水から採取されていることから体への吸収率が高いとされています。

また、78種類のミネラルも含有しており、夏場の弱った体へ水分補給と共に、必要な栄養素を提供する役割が期待されています。

ミネラルは私達人間が生きていく上で欠くことのできない成分であり、5大栄養素のひとつです。

そのミネラルの働きの1つとして、新陳代謝を促す働きがあるとされており、ミネラル摂取が適切に行われることで、エネルギー代謝が上がり、ダイエットなどの運動をサポートしてくれることもわかっています。

“キントン”に含まれている天然の塩には、美肌、保温、保湿などの作用が期待される製品です。

■商品の概要

価格 :11,990円(税込)

内容量 :300ml(10ml×30本)

原材料 :ナチュラルミネラルウォーター、海水

賞味期限 :未開封4年間

保存方法 :直射日光、高温多湿を避け保存してください。

常温保存可。

原産国 :スペイン

推奨使用方法:布などを用意し、ガラスアンプルの両端を折ってお飲みください。

飲みやすく体内への吸収が良いとされているため、リラックスタイムやお休み前に適しています。

本製品は日本の厚生労働省に認可されたミネラルウォーターです。

ガラス容器はミネラルウォーターの品質を保つために特別にデザインされたものです。

〈※本製品は医薬品ではありません。

健康補助食品(サプリメント)です。〉

キントン アイソトニック

■『キントン ダーモアクション』

「キントン ダーモアクション」は、天然ミネラルを豊富に含み、大西洋の特定海域から採取された、ミネラル豊富な海水で作られたミストタイプの化粧水です。

肌に自然な潤いを与え、ミネラルバランスを整え、健康的で美しい肌を維持するのに適しています。

特に、保湿や肌の再生、敏感肌のケアを重視する方におすすめです。

この製品は、フランスの科学者ルネ・カントンによって開発された海水療法のプロトコルを基に作られており、100年以上にわたり、世界中で愛用されています。

「キントン ダーモアクション」は、微細なミストが肌に瞬時に浸透し、ミネラルを供給することで肌の健康をサポートし、乾燥や肌荒れを防ぎ、柔らかく滑らかな肌を目指します。

■商品の概要

価格 :7,900円(税込)

内容量 :100ml

原材料 :海水、水

使用期限:5年間

保存方法:常温保存

原産国 :スペイン

キントン ダーモアクション

■ラボラトワ・キントン社

キントンは、フランスの医師・生理学者であるルネ・カントン(Rene Quinton,1866-1925)により研究されたマリンテラピー(海水療法)に基づいた、現在はスペインの製品ブランドです。

フランスでは120年もの間あらゆる治療に活かされてきた歴史があり、現在は世界各国において清涼飲料水、サプリメントとして販売されています。

キントン ハイパートニック&キントン アイソトニックは、ルネ・カントンが自ら開発したプロトコルに従って採取されたプランクトン・ブルームから収穫された純粋な海水です。

飲みやすく体内への吸収が良い事から、毎日の栄養補給に優れた製品です。

