¥¤¥±¥á¥ó£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤È·ëº§¤Î£²»ù¥Þ¥Þ¹â¾ë°¡¼ù¡Ö¤ªÊÆ¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤½¤¦¡×¥Ô¥ó¥Á¡¡µÁ»Ð£²¿Í¤Ï½÷Í¥
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¹â¾ë°¡¼ù¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤ÎÊÆ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç´íµ¡´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¾ë¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£²·î¤ËÅö»þ£Ê£±Ä»À´¡Ê¸½£Ê£²À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¹â¶¶Í´¼£¡Ê£³£±¡Ë¤È·ëº§¡££±£¹Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡Ê£´¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡Ê£±¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Î»Ð¤Ï½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤ªÊÆ¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡¡¤É¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ªÊÆ¤Î¾¦ÉÊÃª¤Ï¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¡£¤Þ¤À²¿ÆüÊ¬¤«¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¡¤ªÊÆÇã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ãº¿å²½Êª¤ò¤ªÊÆ°Ê³°¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÊÆÉÔÂ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊÆÃµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤¬¤éÌë¤´¤Ï¤ó¤Ï³°¿©¤Ø¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö£±¿Í¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¿¿ÍÊ¬¡©¤È¤â»×¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò£±¿Í¤Ç¤¿¤¤¤é¤²¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤ªÊÆÃµ¤·¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£