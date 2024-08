【マイニンテンドーストア:「ディズニー」ゲームタイトルセール】セール期間:~9月8日23時59分まで

任天堂は、同社オンラインストア「マイニンテンドーストア」にて、「ディズニー」のゲームタイトルがセール価格で販売している。セール期間は9月8日23時59分まで。

対象タイトルには「ディズニー イリュージョンアイランド ~ミッキー&フレンズの不思議な冒険~」、「ディズニー ドリームライトバレー:ゴールドエディション」などがラインナップ。

「ディズニー イリュージョンアイランド ~ミッキー&フレンズの不思議な冒険~」はミッキーがフレンズと力を合わせて、不思議な島「モノス」を冒険。ディズニー・イリュージョンアイランドを走ったり、泳いだり、スイングしたり、ジャンプして冒険していく。

「ディズニー ドリームライトバレー」はライフシミュレーションとアドベンチャーゲームのハイブリッドで、さまざまなクエストや探検のほか、ディズニーやピクサーの新旧作品に登場する仲間たちとのアクティビティを楽しめる。ゴールドエディションでは拡張パス「ディズニー ドリームライトバレー:時間の裂け目」がセットとなっている。

ディズニー イリュージョンアイランド ~ミッキー&フレンズの不思議な冒険~

通常価格:5,400円

セール価格:3,780円(30%オフ)

ディズニー ドリームライトバレー:ゴールドエディション

通常価格:8,150円

セール価格:5,297円(35%オフ)

(C) 2023 Disney

(C) Disney. (C) Disney/Pixar. (C) 2023 Gameloft. All rights reserved.