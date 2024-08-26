¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤Ç¡ÖÉ¹¤ÎÆ¶·¢¡×ÊøÍî¡¡´Ñ¸÷µÒ1¿Í»àË´¡¡2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¡¡¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤ÎÉ¹²Ï¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉ¹¤ÎÆ¶·¢¡×¤¬ÊøÍî¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ1¿Í¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¶¥á¥ë¥¯¥ë¥è¡¼¥¯¥ëÉ¹²Ï¤Ç¡¢25Æü¡ÖÉ¹¤ÎÆ¶·¢¡×¤ÎÃµ¸¡¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢4¿Í¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¿É¹¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï»àË´¡¢1¿Í¤¬Âç¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢2¿Í¤ÏÉ¹¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬200¿Í¤òÆ°°÷¤·¤ÆÊøÍî¤·¤¿É¹¤ò¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ÇÀÚÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¥á¥ë¥¯¥ë¥è¡¼¥¯¥ëÉ¹²Ï¤Ë¤¢¤ëÉ¹¤ÎÆ¶·¢¤ÏÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢»ö¸ÎÅöÆü¤â´Ñ¸÷µÒ25¿Í¤¬¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¶¥á¥ë¥¯¥ë¥è¡¼¥¯¥ëÉ¹²Ï¤Ç¡¢25Æü¡ÖÉ¹¤ÎÆ¶·¢¡×¤ÎÃµ¸¡¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢4¿Í¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¿É¹¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï»àË´¡¢1¿Í¤¬Âç¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢2¿Í¤ÏÉ¹¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬200¿Í¤òÆ°°÷¤·¤ÆÊøÍî¤·¤¿É¹¤ò¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ÇÀÚÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¥á¥ë¥¯¥ë¥è¡¼¥¯¥ëÉ¹²Ï¤Ë¤¢¤ëÉ¹¤ÎÆ¶·¢¤ÏÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢»ö¸ÎÅöÆü¤â´Ñ¸÷µÒ25¿Í¤¬¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£