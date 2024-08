【インティミッシミ】すべての女性が自分らしく輝ける、新作ランジェリーを発表♪

イタリアンランジェリーブランドの「Intimissimi(インティミッシミ)」は、2024年秋冬のランジェリーコレクションを発表いたします。

今回のコレクションは、すべての女性が自分らしく輝けるユニークな美しさへのオマージュが込められたラインアップ。豊富な種類で展開されるので、気になる方はぜひチェックしてくださいね。

秋冬のランジェリーコレクション

新しいランジェリーコレクションを通じて、すべての女性のユニークな美しさを追求するインティミッシミの旅は、イタリア北部に位置するのアルプスに囲まれた美しい氷河湖、コモ湖に到着。

インティミッシミの2024年秋冬新作ランジェリーコレクションは、この魅力的でロマンチックな舞台において、その上品さ・独自性・繊細なデザイン、そしてイタリアのクラフトマンシップを肌で感じられる特別なコレクションとなっています。

HEAVEN Japanの「特上脇肉キャッチャー」に、新色・バーガンディーが登場♪

ランジェリーのラインアップ

Little Romance

今シーズンのコレクションは、やわらかな色合いと女性らしいディテールで彩られています。レース・刺繍・上質なファブリックを採用し、タルク・サテンローズ・ブラックといったニュートラルなカラーで展開。

キャンペーンモデルたちが、これらのアイテムを芸術作品のように着こなし、優雅で力強く、フェミニンで上品な女性の物語を語る絵画のようなイメージを表現します。

The Art of Romance

新しいラインには、透け感やクロスデザイン、花柄のデザインをあしらったアイテムがそろっており、どれも洗練されたセンシュアルな魅力が詰まっています。

ピンクの花柄レースとコントラストのきいたサテンを組み合わせた「Satin Meets Lace」、ナチュラルカラーのレース&ビスチェとトライアングルにブラックのフラワー刺繍をほどこした「Little Romance」、繊細なフローラルレースと光沢のあるマイクロファイバーを組み合わせた「The Art of Romance」。

これらのラインは、クラシックな美しさと現代的なエレガンスを融合させ、まるで時をこえたかのようなロマンティックな魅力を引き立てます。

Her Beauty

In Full Bloom

シアーな黒と白のレースを使った「Her Beauty」、フローラルモチーフの刺繍をほどこした「In Full Bloom」といった、繊細なレースや刺繍が特徴のデザインも登場します。女性らしくロマンチックな雰囲気を演出。

Elegant Silhouette

トレンドのフォークレッドカラーで表現した幾何学模様の上品なレースが特徴の「Elegant Silhouette」も、注目のラインアップの1つです。

As the Sun Goes Down

Flower Paisley

そのほかにも、ビスコースサテンの軽やかで洗練された「As the Sun Goes Down」や、デニム風キャンバスの「Flower Paisley」が、トレンドを取り入れたラグジュアリーなスタイルを演出。

多様なラインアップはすべての女性の体形を美しく引き立て、インティミッシミとともに唯一無二な個性を表現できるようにデザインしています。

今シーズンのコレクションの各アイテムは、快適さと洗練されたスタイルの絶妙な融合を実現。普段使いにも活躍する汎用性の高さとディテールへのこだわりが特徴で、ランジェリーとしてはもちろん、スタイリッシュで上品なアウトフィットとしても着られるアイテムが勢ぞろい!

新作ランジェリーをチェック

インティミッシミの2024年秋冬新作コレクションについて紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

普段使いはもちろん、特別な日のランジェリーとしてもピッタリな、さまざまなランジェリーを展開しています。豊富なラインアップとなっているので、お気に入りのランジェリーがきっと見つかりそう。

ぜひお近くの店舗やオンラインストアでチェックしてみてください♪