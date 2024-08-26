ÉÔÅ¬ÀÚÀ°È÷7·ï ÁÈ¿¥Åª¤Ê°ãÈ¿¤â ¿·ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ë»ö¶È²þÁ±Ì¿Îá 6·î¤Î»ö¸Î¼õ¤± Âçºå¹Ò¶õ¶É¤¬¸¡ºº
¡¡2024Ç¯6·î¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤Ë¾®·¿µ¡¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÂçºå¹Ò¶õ¶É¤Ï¾®·¿µ¡¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¸Åç»Ô¤Î¿·ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¶È²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7·ï¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀ°È÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÌÛÇ§¤¹¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê°ãÈ¿¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2024Ç¯6·î¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¿·ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¾®·¿µ¡¤¬·ÐÏ©¤«¤é³°¤ì¡¢»³ÎÓ¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6·î¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÅ·¸õ¤¬°²½¤·¡¢»ë³¦¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¾®·¿µ¡¤òÎ¥Î¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçºå¹Ò¶õ¶É¤Ï8·î23Æü¡¢¿·ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¶È²þÁ±Ì¿Îá¤È°ÂÁ´Åý³ç´ÉÍý¼Ô¤Î¿¦Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¡¢10·î7Æü¤Þ¤Ç¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÊó¹ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ê¡¢°ÂÁ´±¿¹Ò¤È¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£