¡Ú·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÛÅì¶è¤Î±ä¿³µ»»»ö¶ÈÈñ6²¯±ßÁý²Ã ¸òº¹ÅÀ3¤«½ê¤Ç±¦ÀÞ¥ìー¥ó³ÎÊÝ
¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±ä¿¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ»ÔÅÅ¤ÎÅì¶è¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢2031Ç¯ÅÙ¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ´ðËÜÀß·×¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³µ»»»ö¶ÈÈñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê6²¯±ßÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢½ÂÂÚÂÐºö¤È¤·¤ÆÅì¶è¤Î·ò·³Ä®ÅÅÄä¤«¤é·§ËÜ»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤Î1.5¥¥í¤Î¶è´Ö¤ò¡¢²¾¾ÎŽ¢ÅìÄ®ÀþŽ£¤È¤·¤Æ±ä¿¤·¡¢2031Ç¯ÅÙ¤ËÁ´Àþ¤Ç¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ï³µ»»»ö¶ÈÈñ¤òÌó135²¯±ß¤È¤¹¤ë´ðËÜÀß·×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢26Æü¤Î»ÔµÄ²ñÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê6²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢141²¯±ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¸©Æ»·§ËÜ¹â¿¹Àþ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤º¤Ë±ä¿¤¹¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢±ä¿¶è´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë3¤«½ê¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë±¦ÀÞ¥ìー¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ðËÜÀß·×¤Î½¤Àµ¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤ËÍÑÃÏ¤Î³ÎÊÝ¤äÊä½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·§ËÜ»Ô¤Ï9·îµÄ²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»¤òÄó°Æ¤·¡¢½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤â³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£