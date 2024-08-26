¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛJAL¤¬·×122ÊØ¤Î·ç¹Ò¤òÈ¯É½ 5000¿Í¤Ë±Æ¶Á¡¡ANA¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤ä·ç¹Ò¤Î²ÄÇ½À¡×
ÂæÉ÷10¹æ¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤È28Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ122ÊØ¤ò·ç¹Ò¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤È28Æü¤Ë¶å½£¤ä´ØÀ¾¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤Ç¡¢¹ñÆâÀþ¤È¹ñºÝÀþ¤¢¤ï¤»¤Æ122ÊØ¤Î·ç¹Ò¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ç¹Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¿Í¿ô¤Ï¤ª¤è¤½5000¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á´Æü¶õ¤â28Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤ÇÃÙ¤ì¤ä·ç¹Ò¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤ÏÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Í½Êó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Àè¤Û¤É¡¢Åö½é¤è¤ê1ÆüÃ»¤¤29Æü¤«¤é30Æü¤Î´Ö¤Ë¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Ç±¿µÙ¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR¶å½£¤Ï¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤ò¤¢¤¹°Ê¹ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·×²è±¿µÙ¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´ü´Ö¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤òÅö½é¤è¤ê¸å¤íÅÝ¤·¤Î29Æü¤«¤é31Æü¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÏÅö½é±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾å±Û¡¦ÅìËÌ¤Ê¤É³Æ¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢28Æü¤«¤é29Æü¤ÏÊ¿¾ïÄÌ¤ê¤Î±¿¹ÔÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£