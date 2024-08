NCT ドヨン、バンコクで単独コンサートを開催！甘い歌声を披露

NCTのドヨンがバンコクで単独コンサートを盛況裏に終えた。彼は8月24日〜25日の2日間にわたり、バンコクUOB Liveで「2024 DOYOUNG CONCERT [Dear Youth,]」を開催し、優れた歌唱力と彼ならではの青春の感性を込めた公演を披露した。今回の公演で彼は「Little Light」「Beginning」「From Little Wave」など、1stソロアルバムの収録曲をはじめ、「Like a Star」「Flying, deep in the night」「Radio Romance」など爽やかな楽曲、「Back 2 U」「Sticker」「Baggy Jeans」「Dreams Come True」など、NCTのヒット曲のアコースティックメドレーまで多彩な魅力を披露し、観客を魅了した。

さらに彼は、タイ公演のために特別に準備したタイの人気曲「I Like You The Most」、自作曲「Dear」、観客と一緒に歌った「Star Blossom」「Time Machine」など、ファンと共感するステージを披露し、タイの夏の夜を熱く染めた。会場を訪問したファンは公演中、テチャン(歌に沿って一緒に歌うこと)はもちろん、熱烈な歓呼と応援を送り、「愛でつくったドヨンの歌、心で聞く」「波の泡は消えるかもしれないが、私たちの歌と愛は永遠に続くでしょう」などの文章が書かれたスローガンイベントや、公演会場の外にはドヨンを象徴するウサギのバルーンと花で飾ったフォトゾーンなどを設置し、感動させた。ドヨンは9月7日と8日、東京体育館でアジアツアーを続ける。