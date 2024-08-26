KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âç±«¤Ê¤É¾ðÊó¤ò¥áー¥ë¤ÇÃÎ¤é¤»¤ë¶ÛµÞ¾ðÊóÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÉô»Ô¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¼«Æ°ÇÛ¿®¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á²þ½¤¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤Ï¸½ºß¡¢¼êÆþÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤ÎÃÙ¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¶ÛµÞ¾ðÊóÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥áー¥ë¤äËÉºÒ¹ÔÀ¯ÌµÀþ¤Ç²Ð»ö¤ä¥¯¥Þ½ÐË×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¿·ÀîÃÏ°è¾ÃËÉÁÈ¹çËÜÉô¤Î½ð°÷¤¬¼êÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç±«¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤Éµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼êÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÛ¿®¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬µÄ²ñ¤Ê¤É¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Æ°ÇÛ¿®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦²þ½¤¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ï¢Æ°¤¹¤ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Ë¤â¸½ºß¤è¤êÁá¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¹õÉô»Ô¡¡Éð·¨»ÔÄ¹
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

»Ô¤Ï¡¢¶ÛµÞ¾ðÊóÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ø¡¢»ö¶ÈÈñ699Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£