OH MY GIRL、タイトル曲「Classified」MV公開…おとぎ話のような世界観

OH MY GIRLのニューアルバムが発売された。本日(26日)午後6時、OH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」が各音楽配信サイトを通じて発売され、タイトル曲「Classified」のミュージックビデオが公開された。昨年7月の9thミニアルバム「Golden Hourglass」から、約1年1ヶ月ぶりに発売するアルバム「Dreamy Resonance」は、夢幻的な響き、共鳴という意味を込めており、OH MY GIRLならではの夢幻的なコンセプトの真骨頂を見せる。

グループ特有の美しく夢幻的な雰囲気が目を引く今回のアルバムで、幼い頃からずっとそばにいる愛着のあるぬいぐるみのようなOH MY GIRLの音楽が、リスナーたちを温かい気持ちにさせた。タイトル曲「Classified」は、クラシックをベースにしたポップダンス曲で、ピアノとオーケストラ、シンセサイザーの新鮮な組み合わせで、神秘的な雰囲気を漂わせている。悪夢を見ないように一晩中大切な人を守るぬいぐるみになった物語で、ファンへの大切な気持ちを伝えた。また、一本のおとぎ話を見るようなミュージックビデオには、人形の家のように飾られた空間で幸せな時間を過ごすメンバーたちの姿が盛り込まれた。デビュー10年目に入ったメンバーたちの美しさと、より繊細になった表現力は没入感を与えた。同曲の他にも、退屈な1日によく聴いていた音楽が、新しい1日を作ってくれるだろうというポジティブなメッセージを込めた楽曲「Start Up」、一度聴くと忘れられない中毒性のあるフックと、ミミ&スンヒの異なるボイスカラーを感じることができる楽曲「La La La La La」。感覚的な歌詞に甘くおぼろげなユビン&アリンのボーカルが魅力的な楽曲「Sway(YOU & I)」、ロマンチックな歌詞の上にヒョジョン&ユアの甘い歌声が重なったR&Bバラード曲「Love Me Like You Do」など、彼女たちの新しい魅力を確認することができる楽曲が収録されている。さらに、思いがけない状況の中でもお互いが存在することで、この世界はどこまでも美しいという歌詞を込めたミディアムテンポのバラード曲「Heavenly」も収録され、多彩な音楽に出会うことができる。そして、今回のアルバムはメンバーのミミがタイトル曲をはじめ、計3曲の作詞に参加し、ヒョジョンがユニット曲「Love Me Like You Do」の美しい歌詞を手掛け、キム・イナ、ソ・ジウム、ライアン・ジョン、Monotreeなど有名作家たちが参加するなど、音楽的な変化とスペクトルを広げた完成度の高いアルバムとして誕生した。今回の10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は、長い間愛されている国民的ガールズグループOH MY GIRLの真価を確認できるアルバムになっている。OH MY GIRLは、本日午後8時にペガムアートホールにて、ファンショーケースを開き、本格的な活動に突入する予定だ。