Aぇ! group、2ndシングル「Gotta Be」収録内容解禁 佐野晶哉主演ドラマ主題歌＆ジュニア時代の人気楽曲音源化も
【モデルプレス＝2024/08/26】10月9日に発売されるAぇ! groupの2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）の収録内容が解禁された。
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疾走感のあるロックナンバーに熱量が加わったAぇ! groupにしか歌えないタイトル曲「Gotta Be」と、相手を思うピュアな恋心を歌詞にのせたスケール感のあるバラードで、佐野晶哉が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日ドラマL枠「離婚後夜」（ABCテレビ：毎週日曜深夜0時10分放送／テレビ朝日：毎週土曜深夜2時30分放送）の主題歌「Never End」を全形態に収録。初回限定盤Aにはアグレッシブなダンスナンバーの「RED ZONE」、初回限定盤Bには、ライブでの盛り上がりに欠かせないコール＆レスポンス曲の「Say Aぇ!」、初回限定盤Cには1度聞くと耳から離れない「ネオンライト」、通常盤には新たにレコーディングした、ジュニア時代から人気の高い「アエテオドル」と「Party-Aholic」が収録されており、多才な彼らだからこそ表現できる楽曲たちが揃っている。
また初回限定盤Aには、「Gotta Be」のミュージックビデオとメイキングが、初回限定盤Bには東京・有明アリーナで初披露した「Gotta Be」のLIVE映像とジャケット撮影＆パフォーマンスメイキング、初回限定盤Cには32ページのフォトブックがついている。今後も2nd Single 「Gotta Be」の情報が続々と発信される予定だ。（modelpress編集部）
＜初回限定盤A【CD＋DVD】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. RED ZONE
DVD収録内容：
「Gotta Be」 Music Video
「Gotta Be」 Music Video Making
＜初回限定盤B【CD＋DVD】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. Say Aぇ!
DVD収録内容：
「Gotta Be」 Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜 （2024.08.18 有明アリーナ）
「Gotta Be」 Photoshoot ＆ Performance Making
＜初回限定盤C【CD+PHOTOBOOK（32P）】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. ネオンライト
＜通常盤【CD】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. アエテオドル
M4. Party-Aholic
＜Aぇ! group「Gotta Be」全国CDショップ・ECサイト 通常特典（形態別）＞
［初回限定盤A］夢を描こう！Gotta Beオリジナルノート
［初回限定盤B］夢を描こう！Gotta Beオリジナルペン
［初回限定盤C］Gotta Beオリジナルクリアしおりセット
［通常盤］トレカ（3種セット）
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◆Aぇ! group 「Gotta Be」収録内容公開
疾走感のあるロックナンバーに熱量が加わったAぇ! groupにしか歌えないタイトル曲「Gotta Be」と、相手を思うピュアな恋心を歌詞にのせたスケール感のあるバラードで、佐野晶哉が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日ドラマL枠「離婚後夜」（ABCテレビ：毎週日曜深夜0時10分放送／テレビ朝日：毎週土曜深夜2時30分放送）の主題歌「Never End」を全形態に収録。初回限定盤Aにはアグレッシブなダンスナンバーの「RED ZONE」、初回限定盤Bには、ライブでの盛り上がりに欠かせないコール＆レスポンス曲の「Say Aぇ!」、初回限定盤Cには1度聞くと耳から離れない「ネオンライト」、通常盤には新たにレコーディングした、ジュニア時代から人気の高い「アエテオドル」と「Party-Aholic」が収録されており、多才な彼らだからこそ表現できる楽曲たちが揃っている。
◆Aぇ! group 「Gotta Be」収録内容詳細
＜初回限定盤A【CD＋DVD】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. RED ZONE
DVD収録内容：
「Gotta Be」 Music Video
「Gotta Be」 Music Video Making
＜初回限定盤B【CD＋DVD】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. Say Aぇ!
DVD収録内容：
「Gotta Be」 Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜 （2024.08.18 有明アリーナ）
「Gotta Be」 Photoshoot ＆ Performance Making
＜初回限定盤C【CD+PHOTOBOOK（32P）】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. ネオンライト
＜通常盤【CD】＞
M1. Gotta Be
M2. Never End
M3. アエテオドル
M4. Party-Aholic
＜Aぇ! group「Gotta Be」全国CDショップ・ECサイト 通常特典（形態別）＞
［初回限定盤A］夢を描こう！Gotta Beオリジナルノート
［初回限定盤B］夢を描こう！Gotta Beオリジナルペン
［初回限定盤C］Gotta Beオリジナルクリアしおりセット
［通常盤］トレカ（3種セット）
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