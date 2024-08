◆Aぇ! group 「Gotta Be」収録内容公開

【モデルプレス=2024/08/26】10月9日に発売されるAぇ! groupの2nd Single 「Gotta Be」(読み:ガラビー)の収録内容が解禁された。疾走感のあるロックナンバーに熱量が加わったAぇ! groupにしか歌えないタイトル曲「Gotta Be」と、相手を思うピュアな恋心を歌詞にのせたスケール感のあるバラードで、佐野晶哉が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日ドラマL枠「離婚後夜」(ABCテレビ:毎週日曜深夜0時10分放送/テレビ朝日:毎週土曜深夜2時30分放送)の主題歌「Never End」を全形態に収録。初回限定盤Aにはアグレッシブなダンスナンバーの「RED ZONE」、初回限定盤Bには、ライブでの盛り上がりに欠かせないコール&レスポンス曲の「Say Aぇ!」、初回限定盤Cには1度聞くと耳から離れない「ネオンライト」、通常盤には新たにレコーディングした、ジュニア時代から人気の高い「アエテオドル」と「Party-Aholic」が収録されており、多才な彼らだからこそ表現できる楽曲たちが揃っている。

◆Aぇ! group 「Gotta Be」収録内容詳細

また初回限定盤Aには、「Gotta Be」のミュージックビデオとメイキングが、初回限定盤Bには東京・有明アリーナで初披露した「Gotta Be」のLIVE映像とジャケット撮影&パフォーマンスメイキング、初回限定盤Cには32ページのフォトブックがついている。今後も2nd Single 「Gotta Be」の情報が続々と発信される予定だ。(modelpress編集部)<初回限定盤A【CD+DVD】>M1. Gotta BeM2. Never EndM3. RED ZONEDVD収録内容:「Gotta Be」 Music Video「Gotta Be」 Music Video Making<初回限定盤B【CD+DVD】>M1. Gotta BeM2. Never EndM3. Say Aぇ!DVD収録内容:「Gotta Be」 Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜 (2024.08.18 有明アリーナ)「Gotta Be」 Photoshoot & Performance Making<初回限定盤C【CD+PHOTOBOOK(32P)】>M1. Gotta BeM2. Never EndM3. ネオンライト<通常盤【CD】>M1. Gotta BeM2. Never EndM3. アエテオドルM4. Party-Aholic<Aぇ! group「Gotta Be」全国CDショップ・ECサイト 通常特典(形態別)>[初回限定盤A]夢を描こう!Gotta Beオリジナルノート[初回限定盤B]夢を描こう!Gotta Beオリジナルペン[初回限定盤C]Gotta Beオリジナルクリアしおりセット[通常盤]トレカ(3種セット)【Not Sponsored 記事】