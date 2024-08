ニチベイは、店舗・オフィス・住宅用間仕切り「シャレード」をモデルチェンジし、2024年9月2日(月)より発売します。

ニチベイ「シャレード」

「シャレード」「シャレードエスタ」「シャレードタスク」概要

発売日 :2024年9月2日(月)

フレームカラー :3色(ホワイト、シルバー、ブラック)

パネルバリエーション:6種

※シャレードエスタ ツインパネルは2種、

シャレードタスクは3種

パネルカラー :7種(ホワイト、ブラック、木目ダークブラウン、

木目ホワイト、木目ブラック、マット、透明)

※シャレードエスタ ツインパネルはマット、透明を除く5種

製作可能寸法 :パネル幅(W)50〜125cm、高さ(H)170〜300cm

※タイプ・パネルバリエーションにより異なります。

参考価格 :76,000円※〜

※シャレードタスク 3段化粧パネル アウトセット

(床レール有り)1ユニットの場合

<上記価格には消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。>

ニチベイは、店舗・オフィス・住宅用間仕切り「シャレード」をモデルチェンジし、2024年9月2日(月)より発売。

「シャレード」は空間の使用目的に合わせて、間単に間仕切ったり格納したりすることができる商品です。

フレームのスリム化やパネルの軽量化に加えて、天然木のウッドルーバーパネルを新たに採用し、さらに多彩で快適な空間を演出します。

■「シャレード」「シャレードエスタ」「シャレードタスク」特長

●シャレード

「シャレード」は、床レール仕様で安定したスムーズで快適な開閉を実現した間仕切りです。

住宅・マンション・店舗・オフィスなどのシーンで簡単に取り付けられて、バリアフリーにも対応。

「折れ戸タイプ」「フラットタイプ」「アウトセットタイプ」を用意されています。

●シャレードエスタ

「シャレードエスタ」は、主に非住宅向きの上吊り方式で床レールが無いバリアフリー仕様の間仕切りです。

中間枠の無いスッキリとしたデザインの「ツインパネル」、パネルバリエーションが豊富な「シングルパネル」から選べます。

●シャレードタスク

「シャレードタスク」は、主に住宅向きの上吊り方式で軽量かつコンパクトな商品です。

多用途に使える「フラットタイプ」「格納レールタイプ」「アウトセットタイプ」「折れ戸タイプ」の4タイプを用意されています。

■モデルチェンジポイント

●よこフレームをスリム化し、スタイリッシュな装いに(シャレード、シャレードエスタ)

フレームの中枠高さを50mmから34mmに、上下枠高さは65mmから60mmにスリム化。

さまざまな空間をスタイリッシュにアレンジできます。

●意匠性に優れたウッドルーバーパネルが登場(シャレード、シャレードエスタ)

天然木のルーバーを搭載したウッドルーバーパネルを新たにラインアップ。

180°の角度調節が可能で、採光・遮光・視線を自在にコントロール。

ルーバーは17色から選べます。

ウッドルーバーパネル

●パネル、フレームカラーをリニューアル(シャレード、シャレードエスタ、シャレードタスク)

パネルカラーに高級感のある木目ホワイト、木目ブラックをラインアップ。

パネルを軽量化したことで、走行性も良くなりました。

また、「シャレード」はフレームカラーもリニューアルしました。

●天井高さ3mに対応(シャレード、シャレードエスタ)

最大天井高さ3mまで対応可能※になりました。

※パネルの種類により異なる

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 多彩で快適な空間を演出!ニチベイ「シャレード」 appeared first on Dtimes.