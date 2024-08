「マイプロテイン」は、「リードエッジ」が運営する日本最大級のボディコンテスト団体「Fitness World Japan」と、2024年夏期よりスポンサーパートナーシップを締結しました。

マイプロテイン「Fitness World Japan」スポンサーパートナーシップ締結

「マイプロテイン」は、「リードエッジ」が運営する日本最大級のボディコンテスト団体「Fitness World Japan(以下:FWJ)」と、2024年夏期よりスポンサーパートナーシップを締結。

「FWJ」はフィットネス競技に関するコンテストの企画や運営、選手のサポートなどを行うボディコンテスト団体です。

「フィットネス競技を通じて人種差別をなくし、健康促進や文化発展につなげて、一人ひとりの生活を豊かにする」という運営理念を掲げ、初心者からプロまで老若男女を問わずに出場機会を提供できるよう、競技カテゴリを細分化した各種コンテストを開催し、多数のプロ選手を輩出しています。

一方「マイプロテイン」は2024年ブランド誕生20周年を迎え、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」という新たなブランド理念のもと、フィットネス業界の枠を超えて世界で最も健康をリードできる存在となるため、日々さらなる発展と成長を目指しています。

本パートナーシップの締結を通じて、「マイプロテイン」は「FWJ」主催のコンテストへ出場する選手や運営、応援に関わる全ての方に力を与え、身体づくりとパフォーマンスを最大限に発揮できるようにサポートします。

そして、それぞれのフィールドで頂点を目指す「マイプロテイン」と「FWJ」が、互いに良きパートナーとして関係を強化し、双方の活躍とより一層の繁栄に貢献します。

また「マイプロテイン」は2024年8月23日(金)から8月25日(日)まで、東京都渋谷区「ベルサール渋谷ガーデン」で実施した「TOKYO PRO WEEKEND 2024」の会場内 で同時開催した「FITNESS WORLD EXPO 2024」へブース出展しました。

国内製造の「Impactホエイプロテイン(700g)」の販売をはじめ、それらのプロテインの試飲ができる自動販売機の設置など様々な企画を実施し、出場選手や来場する全ての方の身体づくりをサポートしました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 身体づくりとパフォーマンスを最大限に発揮!マイプロテイン「Fitness World Japan」スポンサーパートナーシップ締結 appeared first on Dtimes.