コープ共済連「2024年度 商品改定のお知らせ」

コープ共済連は40周年を迎える2024年度、赤ちゃんの保障を妊娠中から申し込める制度「《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み」と、不妊治療中の方もご加入いただきやすくなる制度、条件付加入制度「不妊治療(不妊症)」を開始。

1. 《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み

○J1000円コース(*1)にお子さんのお誕生前から申し込めるようになります。

○お誕生前申し込みをしていただくと、保障はお子さんの生まれたその日から始まります。

○お子さんの健康状態に関わらず申し込めます。

契約者となるお母さんの健康状態について、告知事項Bに回答が必要。

■申込条件・保障開始日等について

契約者 :《たすけあい》に加入している(*2)妊娠中のお母さん

申込条件 :契約者の年齢:満18歳〜満43歳まで(申込日時点)

妊娠週数 :22週未満(申込日時点)

単胎または双胎妊娠に限ります

保障の開始:初回掛金振替後、お子さんのお誕生日に遡って保障が開始します。

なお、健康保険適用とならない場合、共済金はお支払いできません。

*1《たすけあい》ジュニア1000円コースはケガや病気の保障が充実した子ども向け保障商品です。

*2《たすけあい》大人向けコース(女性)、ジュニア1000円コース・2000円コースのいずれか。

未加入の場合は加入手続きが必要となります。

2. 条件付加入制度「不妊治療(不妊症)」

2024 年9月2日以降に発効する契約より、不妊治療(不妊症)を原因として告知事項に該当している場合*も、一定の条件を満たすことで加入できます。

*告知事項Bの(1)(2)(3)の質問のいずれかまたは複数に該当している場合。

■ご加入できる商品・支払制限等について

<ご加入できる商品・コース>

《たすけあい》(告知緩やか1000円コース・ジュニアコースを除く各コース)、《あいぷらす》(プラチナ85を除く)、《ずっとあい》終身生命〈低解約返戻金型〉(移行契約を除く)、《ずっとあい》終身医療(移行契約を除く)

<支払制限>

申込日から2年間に発生した、「不妊治療(不妊症)、妊娠および分娩」「不妊の原因となった傷病」にかかわる入院・手術、がんの特約および先進医療のすべての共済金を免責とします

※その他の傷病等で、告知事項に該当する場合は加入できません。

