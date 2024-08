遊び心のあるデザイン！クニルプス「2024年秋の新作」

ドイツの傘ブランド「クニルプス(Knirps)」は、2024年秋の新作を9月2日(月)から日本で販売開始します。

クニルプス「2024年秋の新作」

ドイツの傘ブランド「クニルプス(Knirps)」は、2024年秋の新作を9月2日(月)から日本で販売開始。

また、クニルプス日本公式オンラインストアでは、2024年8月26日(月)より先行予約販売中です。

2024年秋の新作テーマは「Tomorrow meets yesterday(昨日から進化する明日へ)」です。

独特で目を引くデザインに焦点を当て、リズムのあるラインやステンドグラスのようなパターンなど、遊び心のあるデザインが特徴です。

見る人を夢中にさせる素敵な世界を創り出します。

新作の中でも特に魅力的なデザイン『Eternity(エタニティ)』は、永遠の美しさをテーマにしています。

鏡に反射するキラキラした光をイメージしたデザインが特徴で、見る人を惹きつけます。

万華鏡のようなパターンは、色と形の組み合わせが非常に魅力的で、子供の頃に遊んだ万華鏡の楽しさを思い起こさせ、日常に新しいアイデアと刺激をもたらしてくれます。

2024年秋の新作は、雨の日をもっと楽しく明るくしてくれるでしょう。

そして、私たちが自然や周りの人たちに優しく接することで、みんなで素敵な未来を作れるというデザイナーのメッセージが込められています。

Eternity

■秋の雨にもおすすめしたい「T.220」の秋の新作。

日本の雨と言えば梅雨が一般的ですが、実は秋も雨がよく降る季節で、「秋雨」や「長雨」という言葉を耳にする機会が多いです。

クニルプスのアイコンモデルでもある人気の「T.220」に、2024年秋の新作が登場しました。

◎T.220

価格 :8,250円(税込)

型番 :KNT220

開閉方法:ワンタッチ オープン/クローズ

サイズ :(収納時)直径約6cm×長さ約29cm

(使用時)直径約97cm

(親骨の長さ)53cm/8本骨

重量 :約345g

Aura Sea

Kombat Sand

Symphony Black

Domino Blue

Domino Black

■厳しい残暑&突然の雨対策におすすめしたい晴雨兼用傘「U.220」「US.050」の秋の新作。

2024年の夏は記録的な猛暑となりました。

9月以降も暑い日が続くと予想されるため、日傘の出番がまだまだ増えそうです。

また、突然の雨にも備えて、晴雨兼用傘を常に持ち歩きたいと思う方も多いのではないでしょうか。

クニルプスでは、2024年秋の新作ラインアップに晴雨兼用傘の「U.220」と「US.050」も加わりました。

◎U.220

価格 :7,480円(税込)

型番 :KNU220

開閉方法:ワンタッチ オープン/クローズ

サイズ :(収納時)直径約5cm×長さ約28cm

(使用時)直径約97cm

(親骨の長さ)53cm/6本骨

重量 :約235g - 285g

※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。

Think(U.220)

Eternity

◎US.050

価格 :5,830円(税込)

型番 :KNU050

開閉方法:マニュアル

サイズ :(収納時)幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cm

(使用時)直径約90cm

(親骨の長さ)50cm/6本骨

重量 :約130g - 160g

※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。

Solids Blue

Solids Forest

Think(US.050)

