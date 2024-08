圧倒的な全身改革！Yllmiera　二の腕やせ専門サロン「NINO TOKYO」

Yllmieraは、東京・元麻布に「NINO TOKYO(ニノトーキョー)」という二の腕やせ専門サロンを、2024年9月1日にオープンします。

Yllmiera 二の腕やせ専門サロン「NINO TOKYO」

Yllmiera合同会社は、東京・元麻布に「NINO TOKYO(ニノトーキョー)」という二の腕やせ専門サロンを、2024年9月1日にオープン。

ありきたりなエステではなく、今までになかった二の腕やせをはじめ、インナーから体質改善をはかり、激変出来るアプローチをし、圧倒的な全身改革を行います。

栄養士・薬剤師を専属につけ、有名芸能人〜美容家をはじめ、撮影前の駆け込み寺になっており、沢山の結果を最短で出しています。

【体験料金】

16,500円(税込)

【店舗概要】

店舗名:NINO TOKYO(読み方:ニノトーキョー)

所在地:東京都港区元麻布1-1-12 MOTOAZABU1112-2階

初めてご来店のお客様へは「60分二の腕やせ体験エステ」を案内しています。

代表Yukiiko

