¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ß¥³¥¹¥×¥ì¡¡¼¯»ùÅç¤Ç½é³«ºÅ¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬²ñ¾ìÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬24Æü¡¢¼¯»ùÅç¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¿´¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤³Ú¤·¤à¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿FIXPO CHALLENGE CUP¡£¼¯»ùÅç¤Ç24Æü¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÌó55¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢3²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò60¥¥íµé¤ÎÂçß·¤µ¤ó¤Ï½Ð¾ì¼Ô¤ÇºÇ¤â½Å¤¤145¥¥í¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤Èµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²òÊü¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï7¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¼«Ëý¤ÎÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¾ì¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸ー¥¯¤È¥á¥ó¥º¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌÚ¾ìÍª´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤âÍ§Ã£¤â±þ±ç¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£´Å¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é´Å¤¤¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¶ÚÆù¥³¥¹¥×¥ì¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£
¡¡¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»ー¥éー¥àー¥ó¡×¤Î¥»ー¥éー¥Þー¥º¤ä¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¤Î¥Á¥å¥ó¥êー¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÓÜÊ¿ °ËÇ·½õ¤ËÊ±¤·¤¿´äÄç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê´äÄçÅ¯Ê¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¹¤Ð¤·¤Ã¤³¤¤°ËÇ·½õ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°ËÇ·½õ¤Ë¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¤¬¼ñÌ£¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ¤»³¿¿Í¥Æà¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤½¤ÎÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¬¤Ã¤·¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÊÉðÅÄ ¿®¼ù ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Æ´ÑµÒ¤ÎÊý¤Ë¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥³¥¹¥×¥ì¤È¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¼¯»ùÅç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡FIXPOCHALLENGE CUP¤ÏÍèÇ¯¤â¼¯»ùÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£