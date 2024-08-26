Çò·§¤¬¿·ÆþËë¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤ÈÆ±Éô²°Í¥¾¡·èÄêÀï¡¡Ãæ¹âÂç¤â£±Ç¯¸åÇÚ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£¸Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¡¢Çò·§¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤ÎÉô²°¤Ç²ñ¸«¤·¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Éô²°¤Î´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢ÆüÂÎÂç¤Î£±Ç¯¸åÇÚ¡£ºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤½¤í¤Ã¤Æ¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ïº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤Ë¾¯¤·¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È頰¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï£±£²¾¡£³ÇÔ¤Ç½½Î¾Í¥¾¡¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬¡ÖµÞ·ã¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¥¥Ã¥«¥±¤â¡¢¼Â¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Î¸åÇÚ¤Ï²Æ¾ì½ê¤Ç»Ë¾åºÇÂ®£Ö¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢Çò·§¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤À¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£·Î¸ÅÎÌ¤òÇÜÁý¤µ¤»¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç»Õ¾¢¤Î¶»¤â¼Ú¤ê¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÎÏ»Î¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤º¤ìÂç¤ÎÎ¤¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÅö¤¿¤ê¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£Æ±Éô²°¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëËëÆâ¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ï¡¢£±£¹£¹£·Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Îµ®¥ÎÏ²¡Ýµ®Çµ²Ö¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¤¬ºÇ¸å¡£»Õ¾¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Î£±£°ÇÜ¤°¤é¤¤·Î¸Å¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀº¿Ê¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½é¾ì½ê¤Ç¡¢¤·¤³Ì¾¤ò¹â¶¶¤«¤é²þÌ¾¡£°¦¤é¤·¤¤É÷ËÆ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÄÁÌ¾¤Ç¡¢¿Íµ¤¤âµÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£»Õ¾¢¤Ë¤Ï¿·ÆþËë¤Ç£±£°¾¡¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿Çò·§¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¡£Ä©Àï¼Ô¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¸åÇÚ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ç¤â¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ê³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£