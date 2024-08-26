¥µ¥Ã¥«¡¼WE¥ê¡¼¥°¡¢9·î³«Ëë¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¼çÌò¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÎWE¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ËëÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î5¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹âÅÄ¥Á¥§¥¢¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¼çÌò¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥ê¡¼¥°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤Ï¡¢ºòµ¨ÆÀÅÀ²¦¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿À¶²È¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¡£ÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë22ºÐ¤ÎFWÅçÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£31Æü¤Ë¥«¥Ã¥×Àï¤Î¥¯¥é¥·¥¨¡¦¥«¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢9·î14Æü¤Ë4µ¨ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£